È un Milan da trasferta: un 2021 da record lontano da San Siro

L'ANALISI

17 vittorie e 52 gol, come il Manchester City

Due fisso. Con la vittoria di Empoli, il Milan ha chiuso un 2021 da record lontano da San Siro. Al Castellani, infatti, è arrivato il 17.esimo successo nell'anno solare in trasferta, seconda squadra nella storia della Serie A a riuscirci dopo i 18 del Napoli nel 2017. Tanti punti, ma anche tantissimi gol. Cinquantadue come il Manchester City, migliori squadre nei cinque top campionati in questa speciale classifica. Ora Pioli, per andare all'assalto dell'Inter e dello scudetto, dovrà migliorare i risultati tra le mura amiche.

È un Milan da trasferta, capace di colpire quando non ha il peso delle operazioni. Anche a Empoli lo si è visto con la squadra di Andreazzoli brava a macinare gioco e i rossoneri in grado di far male con ripartenze fulminanti. Caratteristica della squadra di Pioli che, infatti, ha sempre faticato con squadre chiuse come quelle che si presentano a San Siro. Questo Milan per esprimersi al meglio ha bisogno di spazi e lontano da Milano ha sempre trovato terreno fertile.

"L'obiettivo adesso è fare più punti rispetto all'andata nel ritorno", parola di Pioli al giro di boa con 42 punti. Una vittoria utile, quella contro l'Empoli, anche per passare le feste serene e ricaricare le batterie. Squadra in vacanza fino al 30 dicembre, ma il tecnico riunirà tutti il 27 e il 28 per due allenamenti su zoom. Poi inizierà un nuovo tour de force e il Milan vuole farsi trovare pronto.