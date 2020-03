Tredicimila chilometri per vedere il suo Milan, poi la delusione: "Fa male all'anima"

E' partito da Punta Arenas, Paragonia del Sud, direzione Milano. Un viaggio lunghissimo ma David Mora Cvitanic lo ha affrontato guardando dritto all'obiettivo: poter assistere alla sfida del suo Milan contro il Genoa a San Siro. E invece per il grande tifoso rossonero è arrivata la grandissima beffa, con il rinvio della partita causa coronavirus. "Dalla Patagonia ho percorso più di 13.300 km per vederti, Milan mio. Non avrò la gioia di tifare per te dal mitico San Siro. ma il sentimento è grande, mi ha portato dalle terre del sud del mondo fino a qui". E David non potrà visitare neppure Casa Milan: "Fa male all'anima".