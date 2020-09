Tonali cuore rossonero: "Colpa delle favole"

"Colpa delle favole": così Sandro Tonali su Instagram ha "ufficializzato" il suo passaggio al Milan. Parole accompagnate da una foto di lui da bambino con la maglia rossonera, lui che è da sempre tifoso del Diavolo e non l'ha mai nascosto. Un messaggio pubblicato a notte fonda: non è un sogno, ma è tutto vero. Tonali è alle 8:50 è arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche dove ad accoglierlo c'erano già molti tifosi.