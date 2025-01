Theo: "Momento difficile per me, ma posso aiutare la squadra"

Theo Hernandez e Tammy Abraham sono stati due dei grandi protagonisti della clamorosa rimonta sull'Inter che ha regalato la Supercoppa italiana al Milan. Proprio il francese è apparso la bella copia di quanto visto nella prima metà della stagione. "Abbiamo fatto una partita molto bella. È stato un momento difficile per me ma mi sto mettendo a posto, non sono ancora al 100% ma posso aiutare la squadra come ho fatto oggi", ha detto l'esterno francese a SportMediaset.