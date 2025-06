Esplosione appartamento, cordoglio del Torino Fc sui social

Il Torino Fc ha espresso il suo cordoglio per la morte di Jacopo Peretti, 33 anni, vittima dell'esplosione in una palazzina di via Nizza a Torino. Il giovane, era un grande tifoso della squadra granata. "Apprendiamo con dolore la notizia della tragedia occorsa questa notte in via Nizza - si legge sui canali social del club -. Tutto il Torino Football Club esprime vicinanza e affetto alla famiglia Peretti per la scomparsa di Jacopo, da sempre tifoso granata e alle famiglie delle persone ferite nell'incidente". Il trentatreenne era originario di Mazzè, nel Canavese, e lavorava per un'azienda di consulenza energetica a Torino e in una palestra. L'uomo si era diplomato al liceo scientifico Newton di Chivasso, poi aveva studiato Amministrazione, finanza e controllo alla Scuola di management ed economia dell'Università di Torino.