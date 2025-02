Theo-Milan al capolinea: multa in arrivo, poi l'addio a giugno

La verità è che anche club e allenatore, che lo hanno difeso a margine del pareggio contro il Feyenoord, non ne possono più. Errori tecnici a parte - e quest'anno non sono stati pochi -, la crepa si è allargata di settimana in settimana dal famoso cooling break di Roma con Fonseca in panchina, passando per l'espulsione di Firenze per arrivare al disastro di ieri sera. In mezzo voci su una vita privata, diciamo così, non impeccabile e una svogliatezza che è diventata il comune denominatore del suo anno. Andato via Fonseca, che pareva il suo problema principale, le foto che lo ritraevano sorridenti facevano immaginare una svolta. Invece anche con Conceiçao l'amore è quel che è. O forse è solo lui ad avere la testa altrove, un altrove che, quale che sia, sarà la sua destinazione.