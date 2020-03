Terremoto Milan, anche Pioli in bilico: dimissioni dopo la Juve?

TERREMOTO ROSSONERO

Giornate di grande tensione in casa Milan. Zvonimir Boban è praticamente un ex, il suo addio formale sembra ormai scontato, e anche Paolo Maldini e Frederic Massara difficilmente resteranno in rossonero la prossima stagione. Troppo grandi le divergenze di vedute con Ivan Gazidis, con l'ex Arsenal che per il prossimo anno vuole puntare forte sul profilo di Ralf Rangnick. Vieri a gamba tesa su Gazidis: "Ma chi è?"

E Stefano Pioli? Il tecnico emiliano si trova davanti a un bivio. Il trio Boban-Maldini-Massara l'ha scelto e sostenuto, ma vista la situazione il suo destino sulla panchina rossonera sembra già segnato. Ecco perché, secondo quanto scrive Pietro Mazzara su Tuttosport, Pioli potrebbe decidere di rassegnare le proprie dimissioni dopo la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Una scelta che sarebbe molto forte, ma non inusuale per Pioli, che già nell'aprile del 2019 decise di lasciare la panchina della Fiorentina per questioni ambientali: "Sono stato costretto - puntualizzò allora - Sono state messe in dubbio le mie capacità professionali e, soprattutto, umane".

Il Milan prepara la proibitiva sfida dello Stadium (Ibra, Theo e Castillejo squalificati) e intanto Pioli riflette sul suo futuro. All'orizzonte un nuovo cambio di panchina dopo l'esonero di Giampaolo, che sarebbe il prologo alla rivoluzione societaria che si preannuncia in estate.

BOBAN E MALDINI: DISCORSO ALLA SQUADRA

Zvonimir Boban e Paolo Maldini sono arrivati a Milanello per incontrare i giocatori del Milan e spiegare loro tutta la situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore con Ivan Gazidis. L'amministratore delegato rossonero ha dato il ben servito a Boban ma con tempi e modi ancora da definire, lo stesso futuro di Maldini al Milan appare molto a rischio.

