Striscione contro Donnarumma: "Non sarai mai più il benvenuto"

Sarà presumibilmente un mercoledì sera caldo per Gigio Donnarumma. Al suo ritorno a San Siro dopo l'addio al Milan, il portiere azzurro, che giocherà con la maglia dell'Italia contro la Spagna in Nations League, potrebbe riceve un'accoglienza a dir poco ostile. Lo conferma lo striscione apparso su un ponte vicino all'albergo del ritiro della Nazionale a Milano. "Donnarumma a Milano non sarai mai più il benvenuto. Uomo di m...", hanno scritto i tifosi della Curva Sud del Milan.