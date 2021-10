Donnarumma: "Sarò sempre un tifoso del Milan, sento spesso Pioli"

PARLA GIGIO

Il portiere torna a San Siro per la Nations League: "Fischi? Succedesse una cosa del genere mi dispiacerebbe"

Conferenza stampa per Gigio Donnarumma in vista della sfida di Nations League contro la Spagna. Il portiere della Nazionale torna a San Siro dopo l'addio al Milan. "Sarò sempre un tifoso del Milan. Sono contento per Pioli, lo sento spesso - ha spiegato - Fischi? Succedesse una cosa del genere mi dispiacerebbe". Sul momento al PSG: "Non c'è nessun problema. Sono lì per giocare e sono sicuro che andrà tutto alla grande". Getty Images

Gigio non nasconde una certa emozione. "Sono emozionato, Milano e il Milan sono una parte importante della mia vita - ha aggiunto -. Sono emozionato, spero non ci sia nulla. Poi siamo qui in una semifinale di Nations League, una competizione a cui teniamo".

Nessun problema con il Milan. "Con Paolo (Maldini, ndr) non c'è alcun tipo di problema, gli ho fatto i complimenti anche ieri sera. Mi fa piacere incontrare di nuovo i miei compagni, con lui parlerò tranquillo, scherzando e poi non ci sono problemi. Siamo persone adulte".

Al PSG più panchine che campo. "Non c'è nessun problema. Sono a Parigi per giocare, è normale all'inizio ci sia un po' di queste cose qui. Sono lì per giocare e sono sicuro che andrà tutto alla grande, non ho alcun problema per la Nazionale. Vado avanti per la mia strada, spero tutto possa andare per il meglio".

Sulla sfida con le Furie Rosse. "Mi aspetto la stessa squadra affrontata durante l'Europeo, cerchiamo di migliorare le situazioni dove potevamo fare meglio. Non sarà una gara semplice, all'Europeo fu difficile, c'è voluto tanto di noi stessi per avere la meglio. Anche ora servirà il 110% per batterli".

La sua crescita dopo la vittoria a Euro 2020. "Negli ultimi due mesi e mezzo sono migliorato tanto nella consapevolezza, sono diventato più uomo e cresciuto tanto. Ora pensiamo alla semifinale di Nations League, speriamo di portare avanti il percorso nel migliore dei modi".