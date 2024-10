Spranghe e coltelli verso il Franchi di Firenze: Daspo per 100 tifosi del Milan

Un centinaio di Daspo firmati dal questore di Firenze Maurizio Auriemma sono stati assegnati ad altrettanti tifosi del Milan che, durante la trasferta di Firenze di inizio ottobre, sono stati fermati all'Artemio Franchi armati di coltelli e spranghe. La Digos fiorentina trovò a borde di alcuni pullman pieni di tifosi rossoneri diverso materiale atto ad offendere e comunque vietato dal regolamento. Il divieto di accesso allo stadio potrà durare da 1 a 5 anni per 77 di questi tifosi fermati, mentre per altri 23 - con prescrizioni - la durata della squalifica sarà di almeno cinque anni.