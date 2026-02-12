Cremonese, Nicola con tre dubbi verso il Genoa

12 Feb 2026 - 22:33

La Cremonese continua a lavorare al Centro Sportivo Arvedi con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili allo scontro diretto con il Genoa.

Il notiziario dall'infermeria regala segnali incoraggianti per Davide Nicola, che sta valutando attentamente la situazione di tre pedine importanti come Matteo Bianchetti, Vandeputte e Bondo. Il difensore e il centrocampista offensivo stanno progressivamente aumentando i carichi di lavoro, mentre il mediano ha ripreso parte delle sedute in gruppo: tutti e tre restano in dubbio, ma filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di vederli almeno tra i convocati.

In ogni caso, l'allenatore grigiorosso è pronto ad affidarsi ai nuovi innesti: Thorsby e Maleh sono destinati a trovare spazio fin dall'inizio, soprattutto per dare sostanza e dinamismo alla zona nevralgica del campo. In attacco, invece, sembra confermata la fiducia a Vardy, che dovrebbe partire titolare. Si gioca le sue chance anche Djuric, candidato a prendere il posto di Bonazzoli qualora Nicola decidesse di cambiare assetto offensivo. Scelte che verranno definite solo a ridosso del match. 

Ultimi video

01:11
Inter ad Appiano Gentile

Inter ad Appiano Gentile

01:22
DICH HILIJEMARK PRE MILAN DICH

Pisa, Hiljemark: "Dovremo essere resilienti, abbiamo bisogno dei tifosi"

00:53
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 1 12/2 DICH

Allegri: "A Pisa servirà massima attenzione anche perché il derby si avvicina"

00:44
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 2 12/2 DICH

Allegri: "I giocatori pensano allo scudetto? Fanno bene"

02:39
Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

01:35
Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

01:41
I posticipi di Serie B

I posticipi di Serie B

01:29
Guaio a Ketelaere

Guaio a Ketelaere

01:47
Conte contro tutti

Conte contro tutti

00:43
Allegri e le ambizioni

Allegri e le ambizioni

02:21
Allegri verso Pisa

Allegri verso Pisa

01:00
Milanello Live

Milanello Live

01:58
Spalletti contro l'Inter

Spalletti contro l'Inter

01:30
Verso Inter-Juventus

Verso Inter-Juventus

01:13
Juventus alla Continassa

Juventus alla Continassa

01:11
Inter ad Appiano Gentile

Inter ad Appiano Gentile

I più visti di Calcio

La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

SRV RULLO COMO, LA VIGILIA DI UN SOGNO

Como, vigilia di un sogno: Fabregas e la Coppa Italia

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:33
Cremonese, Nicola con tre dubbi verso il Genoa
 Rovella (Lazio) - 50 milioni
21:30
Rovella: "Il mio sogno più grande è vincere un trofeo con la Lazio"
20:32
Cagliari, Mina verso il recupero per il posticipo col Lecce
19:39
Verona, Lovric in dubbio contro il Parma
18:43
Pisa, Hiljemark: "Contro il Milan dovremo essere una cosa sola con tifosi e città"