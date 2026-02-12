Cremonese, Nicola con tre dubbi verso il Genoa
La Cremonese continua a lavorare al Centro Sportivo Arvedi con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili allo scontro diretto con il Genoa.
Il notiziario dall'infermeria regala segnali incoraggianti per Davide Nicola, che sta valutando attentamente la situazione di tre pedine importanti come Matteo Bianchetti, Vandeputte e Bondo. Il difensore e il centrocampista offensivo stanno progressivamente aumentando i carichi di lavoro, mentre il mediano ha ripreso parte delle sedute in gruppo: tutti e tre restano in dubbio, ma filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di vederli almeno tra i convocati.
In ogni caso, l'allenatore grigiorosso è pronto ad affidarsi ai nuovi innesti: Thorsby e Maleh sono destinati a trovare spazio fin dall'inizio, soprattutto per dare sostanza e dinamismo alla zona nevralgica del campo. In attacco, invece, sembra confermata la fiducia a Vardy, che dovrebbe partire titolare. Si gioca le sue chance anche Djuric, candidato a prendere il posto di Bonazzoli qualora Nicola decidesse di cambiare assetto offensivo. Scelte che verranno definite solo a ridosso del match.