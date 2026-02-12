Cremonese, Nicola con tre dubbi verso il Genoa

Il notiziario dall'infermeria regala segnali incoraggianti per Davide Nicola, che sta valutando attentamente la situazione di tre pedine importanti come Matteo Bianchetti, Vandeputte e Bondo. Il difensore e il centrocampista offensivo stanno progressivamente aumentando i carichi di lavoro, mentre il mediano ha ripreso parte delle sedute in gruppo: tutti e tre restano in dubbio, ma filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di vederli almeno tra i convocati.