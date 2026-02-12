Rovella: "Il mio sogno più grande è vincere un trofeo con la Lazio"

Poi, parlando del rapporto con i tifosi, il centrocampista sottolinea come "le coreografie che si fanno in trasferta sono pazzesche e ogni tifoso che va allo stadio è come se fosse un ultrà. Questo fa piacere e aiuta i giocatori, lo spirito laziale ti fa tirare fuori il meglio anche nei momenti più difficili". Infine un pensiero sui giovani che fanno fatica ad emergere nel calcio italiano: "Ci vuole un mix tra fortuna e la capacità di farsi trovare pronti. Quando ho esordito io ho avuto la fortuna di essere allenato da un grande allenatore come Thiago Motta, serve anche incontrare un tecnico che ti da la possibilità di dimostrare quanto vali", conclude.