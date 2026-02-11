MILAN

Milan, Allegri può sorridere: anche Pulisic è tornato in gruppo

Lo statunitense in gruppo e disponibile per il Pisa, prima di quattro gare da vincere a tutti i costi

11 Feb 2026 - 15:58
videovideo

Dimenticarsi il passato e riprendere la corsa scudetto mettendo pressione all'Inter. E' questo l'obiettivo di Massimiliano Allegri che, alla vigilia di quattro gare che porteranno al derby di inizio marzo, ha chiesto alla squadra di tenere la barra a dritta e di fare percorso netto con Pisa, Como, Parma e Cremonese. Invertire, insomma, la rotta, rispetto a un campionato che ha dato fin qui grandi soddisfazioni contro le prime dieci della classifica e deluso negli scontri con le formazioni della parte destra della graduatoria. Un obiettivo per il quale, tra l'altro, il Milan sta poco alla volta recuperando tutti i giocatori migliori. Dopo Leao, in gruppo già da un paio di giorni, anche Pulisic è tornato ad allenarsi con i compagni e dovrebbe, a questo punto, essere a disposizione per il Pisa. Non per partire dall'inizio ma, in caso di necessità, per subentrare a gara in corso.

Tolto il lungodegente Gimenez, quindi, solo Saelemaekers resterà ai box per la sfida sul campo dei toscani. Il belga, sempre alle prese con il problema all'adduttore, sta infatti continuando a lavorare a parte e difficilmente sarà rischiato venerdì. Più probabile il suo rientro per il recupero di campionato del 18 febbraio in casa contro il Como. 

milan
pulisic

