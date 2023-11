Senza Champions è assalto all'Inter. Ma l'Europa League può salvare il bilancio

MILAN

I rossoneri sono al bivio: necessario comunque vincere l'ultimo match in Inghilterra

La sconfitta col Dortmund ha messo terribilmente in salita il percorso in Champions del Milan. Per sperare negli ottavi i rossoneri dovranno vincere a tutti i costi col Newcastle, in trasferta, e sperare nella contemporanea sconfitta del Psg con i tedeschi. Difficile, e in bilico c'è pure l'approdo in Europa League, una magra consolazione per Maignan e compagni. Anche per la soluzione B, è necessario portare a casa i tre punti in terra inglese. Con un ko al cospetto dei Magpies, la ricaduta sul bilancio del club di Via Aldo Rossi sarebbe gravissima: rispetto alla scorso anno infatti, verrebbero a mancare circa 100 milioni di euro. Una cifra enorme. Ma c'è pure chi ci spera: in tal modo il Milan potrebbe concentrarsi solo sul campionato e su una difficile rincorsa all'Inter, adesso prima a +6 sui cugini.

Naturalmente il focus dei dirigenti in casa rossonera è soprattutto sui conti: l'Europa League potrebbe garantire comunque delle entrate e di conseguenza ridurre i danni sotto l'aspetto economico. In tal senso può risultare utile un confronto con quanto successo allanella passata stagione, anch'essa eliminata dalla Champions League ai gironi, e arrivata in semifinale nella competizione 'secondaria'. I bianconeri, buttata fuori dal Siviglia, sono riusciti comunque a portare a casa circatra bonus qualificazione,e incasso dal botteghino. Insomma la Vecchia Signora ha messo una pezza: lo stesso potrebbe fare il Milan

Vedi anche Milan Milan, si guarda già a giugno: la lista dei candidati per il dopo Pioli

La cifra evidenziata in precedenza però, sarebbe potuta lievitare di quasi 5 milioni di euro in caso di finale, e di ulteriori 4 milioni di euro con il trofeo in bacheca. Senza dimenticare il prestigio di una coppa europea portata a casa e la partecipazione alla Supercoppa Europa. In sostanza una Europa League vinta potrebbe garantire circa 30 mln nel complesso. Molto meno delle entrate targate Champions League naturalmente, ma comunque un traguardo non banale. Lecito chiedersi quale sarebbero le ricadute pratiche in campionato con così tanti impegni: la Juventus, sul campo, è comunque riuscita a centrare il quarto posto. L'obiettivo minimo anche del Milan di Pioli.