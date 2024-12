Scaroni prova a ricucire dopo le polemiche: "Arbitri? Loro hanno sempre ragione"

"Non opino mai sulle decisioni, gli arbitri hanno sempre ragione per definizione". Dopo le tante polemiche scaturite dal gol di De Ketelaere nel post Atalanta-Milan con tanto di sfogo di Fonseca, il numero uno dei rossoneri, Paolo Scaroni, ha voluto buttare acqua sul fuoco. Il noto dirigente ha teso la mano nei confronti del mondo arbitrale, arrabbiato per l'uscita pubblica del tecnico dei meneghini: "Sul contatto non dico niente, sono cose che decidono gli arbitri" ha proseguito Scaroni al suo arrivo in Lega Serie A per il Consiglio di Lega che dovrebbe eleggere Simonelli come nuovo numero uno al posto di Lorenzo Casini.