De Ketelaere-Theo Hernandez, l'audio VAR: "Tutto regolare, salta in anticipo"

Il gol di De Ketelaere convalidato da La Penna in Atalanta-Milan ha fatto molto discutere soprattutto i rossoneri, con la rabbia di Paulo Fonseca dopo la partita (che rischia di costargli la squalifica). Nel corso di Open VAR è stato proposto l'audio della sala VAR nei momenti concitati successivi alla rete: "È tutto regolare, non è assolutamente niente. Salta prima, salta assolutamente in anticipo. Check completato, gol regolare". Dino Tommasi, componente della commissione CAN, ha integrato così la valutazione: "Ottima prestazione di La Penna, su quell'episodio ha deciso in campo per un motivo molto semplice: De Ketelaere ruba il tempo a Theo Hernandez e lo fa in maniera non fallosa. C'è un leggero appoggio ma non ha tolto il tempo all'avversario con una spinta e la disamina del VAR avalla questa scelta calcistica. In Europa in ambito calcistico non se ne sarebbe nemmeno parlato. Ma ripeto: è assolutamente regolare" le parole a Dazn.