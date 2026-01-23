verso roma-milan

Roma-Milan, Allegri ritrova il suo guerriero: Pavlovic in campo col caschetto. E Saelemaekers...

Il serbo recupera dai 9 punti di sutura e si candida per il big match. Saelemaekers in gruppo: punta la convocazione da ex

23 Gen 2026 - 14:23
videovideo

Strahinja in serbo significa "senza paura", e non poteva esserci nome migliore per quello che sta dimostrando in questa stagione Pavlovic. Il guerriero rossonero dopo aver saltato le partite contro Como e Lecce è pronto a rientrare. Un doppio stop forzato per via del violento scontro aereo con Comuzzo al Franchi fortunatamente senza traumi preoccupanti, ma con 9 punti di sutura che gli hanno impedito di colpire di testa e quindi di esser a disposizione. Già perché l'ex Salisburgo oltre che difendere ama spingersi in avanti, come contro la Cremonese in avvio di stagione.

Pavlovic col caschetto contro la Roma

 Ha scelto la numero 31, esattamente come un altro difensore possente rossonero dei primi anni 2000, Jaap Stam. I paragoni con l'olandese che lo scorso anno sembravano prematuri ora sono idonei, anche perché adesso Pavlovic è un punto fermo di Allegri. Se Fonseca e Conceicao lo impiegavano centrale in una difesa a quattro, Max passando a 3 ne ha esaltato le sue caratteristiche. Strahinja spesso, infatti, si sgancia, si proietta in avanti, risultando imprevedibile proprio come contro la Roma a San Siro. Ibrahimovic lo ha definito un "animale" per la sua ferocia nei duelli. Il guerriero insomma è di nuovo pronto a combattere: magari col caschetto, fondamentale per proteggere il capo e quei nove punti di sutura.

Roma-Milan, le ultime su Saelemaekers

 Anche Alexis Saelemaekers vuole esserci. Il belga aveva rimediato un fastidio agli adduttori contro il Lecce ma venerdì è tornato ad allenarsi in gruppo dopo diverse sedute personalizzate. A questo punto è molto probabile almeno la convocazione per la Roma, che incontrerebbe da ex (l'anno scorso 31 presenze e 7 gol in giallorosso), anche se sabato ci sarà il provino decisivo. In caso di semaforo verde, Allegri potrebbe schierarlo titolare.

Milan, blitz di Cardinale: a Milanello vertice con Ibra, Tare e Allegri

1 di 7
© Ac Milan
© Ac Milan
© Ac Milan

© Ac Milan

© Ac Milan

roma-milan
pavlovic
saelemaekers
news
aggiornamenti
formazioni

Ultimi video

01:36
Roma si coccola Pisilli

Roma si coccola Pisilli

00:29
MCH COPPA DEL MONDO SILVIO CAZZANIGA 23/1 MCH

A Milano una targa per il creatore del trofeo della Coppa del Mondo"

01:04
lego

Leggende e mattoncini: svelata la Coppa del Mondo LEGO con Materazzi e Cafu

01:34
Taveri: "Gasperini-Allegri, è sfida da record"

Taveri: "Gasperini-Allegri, è sfida da record"

01:23
Taveri: "Spalletti contro Conte, una sfida quasi… inedita"

Taveri: "Spalletti contro Conte, una sfida quasi… inedita"

01:35
Scamacca si rilancia

Scamacca si rilancia

01:29
Un nome, una sicurezza

Un nome, una sicurezza

01:26
Verso Roma-Milan

Verso Roma-Milan

01:44
Napoli, si rivede Lukaku

Napoli, si rivede Lukaku

01:48
La "prima" Thuram

La "prima" Thuram

01:59
Alta tensione Juve-Napoli

Alta tensione Juve-Napoli

01:23
Questa sera Inter-Pisa

Questa sera Inter-Pisa

01:38
Pio, l'uomo del momento

Pio, l'uomo del momento

02:04
Dall'Europa al campionato

Dall'Europa al campionato

00:47
Le parole di Italiano

Le parole di Italiano

01:36
Roma si coccola Pisilli

Roma si coccola Pisilli

I più visti di Milan

Milan, senti Gimenez: "Caviglia sistemata, preparatevi! Non ho ancora dimostrato chi sono"

Blitz di Cardinale: vertice a Milanello con Furlani, Ibra, Tare e Allegri. Poi a Casa Milan

Red Bird-Comvest avanti spediti: Elliott fuori in un mese. Tutti gli scenari

Non scatta più, segna di testa e si allena nel giorno libero: a Milanello c’è un nuovo Leao

13 SRV SUPER FULLKRUG SRVok

Il Milan si gode super Füllkrug: e i tifosi ripensano a Bierhoff…

Cardinale chiude l'era Elliott: nella rivoluzione rossonero anche l'addio di Furlani

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:35
Juve-Napoli, annullata la conferenza di vigilia di Spalletti
15:20
Amoruso, frecciata a Moggi: "Grande dirigente, ma ci sarebbe tanto da dire..."
Mircea Lucescu
15:11
Ansia per Lucescu, ricoverato a Bucarest: "Febbre a 39°"
14:34
Harrison: "Spero di seguire le orme di Pirlo e aiutare la Fiorentina"
13:28
Figc, il 2 febbraio a Coverciano la 34esima edizione della Panchina d'oro