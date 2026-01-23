Roma-Milan, Allegri ritrova il suo guerriero: Pavlovic in campo col caschetto. E Saelemaekers...

Ha scelto la numero 31, esattamente come un altro difensore possente rossonero dei primi anni 2000, Jaap Stam. I paragoni con l'olandese che lo scorso anno sembravano prematuri ora sono idonei, anche perché adesso Pavlovic è un punto fermo di Allegri. Se Fonseca e Conceicao lo impiegavano centrale in una difesa a quattro, Max passando a 3 ne ha esaltato le sue caratteristiche. Strahinja spesso, infatti, si sgancia, si proietta in avanti, risultando imprevedibile proprio come contro la Roma a San Siro. Ibrahimovic lo ha definito un "animale" per la sua ferocia nei duelli. Il guerriero insomma è di nuovo pronto a combattere: magari col caschetto, fondamentale per proteggere il capo e quei nove punti di sutura.