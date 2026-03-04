Ricci: "Scudetto un sogno ma pensiamo all'Inter. Derby in famiglia? Ecco la verità"
Il centrocampista milanista a Sportmediaset: "In ottica Champions abbiamo un bel vantaggio ma c'è ancora da fare"
"Lo scudetto è un sogno ma pensiamo al derby". A pochi giorni dalla sfida con l'Inter Samuele Ricci tiene i piedi per terra e si focalizza sulla sfida di domenica contro i cugini a San Siro: "Il nostro obiettivo è la Champions, siamo a buon punto anche se abbiamo perso qualche punto di troppo nelle partite passate - ha raccontato nel corso dell'intervista esclusiva concessa ai microfoni di Sportmediaset -. Per adesso abbiamo un buon vantaggio sul quinto posto ma non è ancora fatta. Il sogno c'è, si vive per questo. Pensiamo alla partita, è pur sempre un derby e va approcciato in maniera perfetta".
"Il mio rapporto con Allegri? Abbiamo entrambi lo stesso senso dell'umorismo. Attualmente mi vede più mezz'ala perché sia Modric che Jashari in questa fase stanno facendo benissimo. Per me l'importante è giocare, naturalmente anche entrando a gara in corso".
L'ultima battuta è sulla sua compagna Eleonora Incardona, ormai ex tifosa dell'Inter come svelato dallo stesso Ricci: "Ora tifa per me, non so se in passato era nerazzurra. Adesso è dalla mia parte" ha concluso con una risata il classe 2001 cresciuto nell'Empoli prima di trasferirsi al Torino e successivamente al Milan nella scorsa estate.