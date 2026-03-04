Ricci: "Scudetto un sogno ma pensiamo all'Inter. Derby in famiglia? Ecco la verità"

"Lo scudetto è un sogno ma pensiamo al derby". A pochi giorni dalla sfida con l'Inter Samuele Ricci tiene i piedi per terra e si focalizza sulla sfida di domenica contro i cugini a San Siro: "Il nostro obiettivo è la Champions, siamo a buon punto anche se abbiamo perso qualche punto di troppo nelle partite passate - ha raccontato nel corso dell'intervista esclusiva concessa ai microfoni di Sportmediaset -. Per adesso abbiamo un buon vantaggio sul quinto posto ma non è ancora fatta. Il sogno c'è, si vive per questo. Pensiamo alla partita, è pur sempre un derby e va approcciato in maniera perfetta".