INTERVISTA ESCLUSIVA

Ricci: "Scudetto un sogno ma pensiamo all'Inter. Derby in famiglia? Ecco la verità"

Il centrocampista milanista a Sportmediaset: "In ottica Champions abbiamo un bel vantaggio ma c'è ancora da fare"

04 Mar 2026 - 16:26
videovideo

"Lo scudetto è un sogno ma pensiamo al derby". A pochi giorni dalla sfida con l'Inter Samuele Ricci tiene i piedi per terra e si focalizza sulla sfida di domenica contro i cugini a San Siro: "Il nostro obiettivo è la Champions, siamo a buon punto anche se abbiamo perso qualche punto di troppo nelle partite passate - ha raccontato nel corso dell'intervista esclusiva concessa ai microfoni di Sportmediaset -. Per adesso abbiamo un buon vantaggio sul quinto posto ma non è ancora fatta. Il sogno c'è, si vive per questo. Pensiamo alla partita, è pur sempre un derby e va approcciato in maniera perfetta".

"Il mio rapporto con Allegri? Abbiamo entrambi lo stesso senso dell'umorismo. Attualmente mi vede più mezz'ala perché sia Modric che Jashari in questa fase stanno facendo benissimo. Per me l'importante è giocare, naturalmente anche entrando a gara in corso".

L'ultima battuta è sulla sua compagna Eleonora Incardona, ormai ex tifosa dell'Inter come svelato dallo stesso Ricci: "Ora tifa per me, non so se in passato era nerazzurra. Adesso è dalla mia parte" ha concluso con una risata il classe 2001 cresciuto nell'Empoli prima di trasferirsi al Torino e successivamente al Milan nella scorsa estate.

videovideo

Ultimi video

02:04
Juventus, rinnovo Vlahovic, i retroscena

Juve-Vlahovic, i retroscena sul rinnovo

00:23
DICH RICCI SU INCARDONA INTERISTA DICH

Ricci e il derby in famiglia: "Eleonora non è più interista, tifa Milan per me"

01:32
DICH RICCI SU FIDANZATA, PASSIONE MUSICA E AFRICA DICH

Ricci: "L'amore con Eleonora e la passione per la chitarra"

00:39
DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

01:40
DICH RICCI SU MILAN, SCUDETTO E MODRIC DICH

Ricci: "Scudetto un sogno, ma pensiamo al derby"

02:10
Como-Inter, i promossi e i bocciati

Como-Inter, i promossi e i bocciati

01:46
In gol da capitano

In gol da capitano: Insigne rinasce a Pescara

01:03
Taveri: "Pio Esposito sarà il più atteso nel derby"

Taveri: "Pio Esposito sarà il più atteso nel derby"

01:34
Atalanta, sogno coppa

Atalanta, sogno coppa

01:27
Sarri ricarica la Lazio

Sarri ricarica la Lazio

02:10
Lo sport e la guerra

Lo sport e la guerra tra paura e attese

01:32
Stasera Lazio-Atalanta

Stasera Lazio-Atalanta

01:32
Kean: viola e nazionale

Svolta Kean per Viola e Nazionale

02:17
Pisilli, grande crescita

La Roma si gode un grande Pisilli

01:32
Napoli senza Lobotka

Il Napoli senza pace: si ferma Lobotka

02:04
Juventus, rinnovo Vlahovic, i retroscena

Juve-Vlahovic, i retroscena sul rinnovo

I più visti di Milan

DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

13 SRV JASHARI INTERVISTA STILOSA 27/2

Jashari: "Ora sono al 100%. Tra Baggio e Pirlo assomiglio di più a..."

Paolo Scaroni e Giuseppe Marotta

Scaroni torna sul nuovo San Siro: "Assieme all'Inter per un motivo preciso"

Milan, Gabbia salta il derby e non solo: operato a Londra, torna tra un mese. Anche Bartesaghi in dubbio

Allegri come il Napoli di Conte di un anno fa: Max si aggrappa ai precedenti. Tre punte nel derby?

Milan 2025/26

Il Milan e l'arte del risultato: svantaggio dall'Inter dimezzato nei dieci minuti finali

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Roberto D'Aversa
18:16
Torino, D'Aversa: "A Napoli gara dura, ma bella da giocare"
17:34
Inter, Bonny punta il derby: il francese cerca il recupero lampo
17:03
Maguire condannato di nuovo a 15 mesi in Grecia: colpa di una rissa a Mykonos
16:50
Serie B, che fair play in Reggiana-Sudtirol: ruba palla al portiere infortunato e l'appoggia fuori
16:18
Coppa Italia, Lazio: i convocati di Sarri per l'Atalanta