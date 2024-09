Reijnders brilla ancora col 10 in nazionale: Fonseca ha un'opzione in più dietro la punta

Paulo Fonseca ritroverà presto un Tijjani Reijnders in grande forma a Milanello. L'olandese, titolarissimo con l'Olanda, si è fatto notare, e non poco, nei due match di Nations League: due gol consecutivi (contro Bosnia e Germania) e tanti giudizi positivi in patria. Con gli Oranje l'ex AZ Alkmaar gode di una certa libertà negli ultimi trenta metri giocando di fatto dietro la punta da numero 10: una differenza non da poco rispetto al Milan. In rossonero infatti, sin dalla gestione Pioli, Reijnders è 'costretto' a dedicarsi in gran parte alla fase difensiva. Con esiti non sempre positivi.