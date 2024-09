Milan: Morata a parte, ma punta la panchina. Attesa per gli esami di Bennacer

© Getty Images

In attesa di recuperare tutti i calciatori impegnati in nazionale, in casa Milan la priorità è fare luce sulle condizioni Ismael Bennacer oltre che recuperare a pieno Alvaro Morata. Lo spagnolo si è allenato anche martedì a parte (insieme a Thiaw), ma si respira comunque un certo ottimo sulla presenza dell'ex Chelsea e Juventus col Venezia. La punta dovrebbe recuperare per la sfida: l'obiettivo di Fonseca è quello di averlo in panchina e successivamente nel massimo della condizione nei match ravvicinati al cospetto di Liverpool e Inter.