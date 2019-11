Rebic, Biglia e Kessie col cellulare prima di Milan-Napoli: bufera social

PRIMA DI MILAN-NAPOLI

Monta sui social il caso Rebic, Biglia e Kessie. Prima di Milan-Napoli, i tre sono stati pizzicati dalle telecamere mentre erano alle prese con i rispettivi cellulari nello spogliatoio. Atteggiamento che ha infastidito i tifosi rossoneri e innescato subito un'accesa polemica. Nel dettaglio le immagini dei tre con lo sguardo fisso sullo smartphone (Kessie in realtà tiene solo in mano il device) sono state interpretate da molti supporter come una mancanza di professionalità o di concentrazione. Soprattutto alla luce del rendimento in campo di Biglia e Rebic, poi sostituiti durante la gara da Pioli.

Vedi anche Milan Serie A, Milan-Napoli 1-1: Lozano e Bonaventura, ma la crisi resta

Una rabbia nata online e cresciuta a colpi di retweet, commenti al veleno e accuse. Tutto per qualche secondo ripreso dalle telecamere prima della partita contro il Napoli. Pochi istanti catturati un'ora prima della gara e trasmessi a ridosso del fischio di inizio per finire nel mirino di migliaia di supporter insoddisfatti dalla stagione rossonera e a caccia di colpevoli. Nell'era social basta una foto per diventare un bersaglio. E ora lo sanno bene anche Biglia, Kessie e Rebic.