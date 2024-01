Raiola: "Donnarumma non è paragonabile a Maignan, è il migliore al mondo"

© Getty Images

Ospite della trasmissione di Dazn "Croquetas", Enzo Raiola, agente tra gli altri di Gigio Donnarumma, non ha dubbi: il suo assistito è il miglior portiere al mondo e il paragone con il suo successore al Milan Mike Maignan non regge. "La proprietà non ha voluto aspettare, ci sta, hanno fatto una scelta come noi abbiamo fatto la nostra - ha dichiarato ricordando il burrascoso addio al Milan a parametro zero nell'estate del 2021 -. Maignan sta facendo molto molto bene ed è titolare anche nella nazionale francese. Un portiere che come primo impatto in Italia ha fatto davvero qualcosa di importante. Però oggi non direi che c'è stato un upgrade al Milan rispetto a Donnarumma... Non voglio esagerare ma Gigio penso che non sia proprio paragonabile in questo momento: è il portiere più forte al mondo, lo dicono tutti i preparatori dei portieri che lo hanno avuto. Per loro Gigio è un talento fuori da qualsiasi portata. Quando lui aveva 17 anni lo voleva il Real Madrid, ha visto la sala trofei dei Blancos e ha detto di no per il Milan".