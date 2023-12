PSG, Donnarumma: "Gli errori capitano, l'importanti è rialzarsi"

Serata da protagonista per Gianluigi Donnarumma che, grazie anche grazie a due parate decisive, ha tenuto in piedi il Paris Saint-Germain contro il Borussia Dortmund: grazie all'1-1 in Germania i parigini sono riusciti a qualificarsi per gli ottavi di Champions League. "Ringrazio Luis Enrique per la fiducia, cerco di essere sempre disponibile per la squadra. Poi chiaro che gli errori possono capitare, siamo umani. L'importante è rialzare la testa, lavorare e farsi trovare sempre pronti" le parole di Gigio dopo la partita.