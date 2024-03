Pulisic: "Volevo un'opportunità e il Milan me l'ha data. Europa League? Lotteremo per vincerla"

l'intervista

L'americano sorprende in rossonero e, in una stagione con record personali, punta a stupire anche con la propria Nazionale

Christian Pulisic è entusiasta di aver scelto il Milan in estate, squadra che l'ha voluto fortemente e che sta puntando tutto sul suo talento. Un giocatore che da quando è arrivato all'ombra della Madonnina sembra rinato, perché sente fiducia ed è consapevole dell'opportunità avuta in rossonero: "Pioli ha davvero mantenuto le sue promesse. Non è solo sapere che avrei giocato, ma è avere anche qualcuno che mi ha parlato prima e che mi ha voluto fortemente- ha detto l'americano a Fox Sports-. Mi ha dato l'opportunità di giocare ed essere me stesso nel miglior modo che conosco, e mi ha adattato su ciò che funziona meglio per la squadra. Volevo un'opportunità, e il Milan me l'ha data davvero".

"Penso che abbiamo trovato un buon equilibrio in questo senso. La tattica è sicuramente un aspetto importante in Italia, come dicono tutti. Si esamina costantemente ogni situazione possibile in allenamento: come pressiamo, come eseguiamo i calci piazzati. Sento di aver imparato molto" ha sottolineato.

E sugli obiettivi stagionali, parlando dell'Europa League non si nasconde: "Lotteremo per provare a vincere il trofeo"

Una stagione da incorniciare per Pulisic, che ha già battuto il suo record di gol in un'unica annata. E a chi gli ha chiesto cos'è cambiato in lui, il numero 11 è sincero: "Non direi che c'è stato un grande cambiamento, o qualcosa di particolare che ho fatto. Sicuramente mi sono preso cura del mio corpo. Ma è stato bello avere l'opportunità di giocare con continuità. Il tuo corpo si abitua, il che è stato davvero utile. Quando sei costantemente dentro e fuori dalla formazione può essere difficile. Il tuo corpo non è preparato per un impiego costante, quindi quando entri e offri una prestazione ad alta intensità, può sicuramente essere un problema. Ma in questa stagione mi sento bene e sento fiducia. Ed è allora che gioco al meglio". Vedi anche Milan Calabria avverte l'Inter: "Seconda stella nel derby? Non accadrà"

Sulle differenze tra Milano e Londra, ha poi aggiunto: "Lo stile di vita qui è decisamente diverso da quello londinese. Tutto sembra un po' rallentato. Ovviamente il tempo è più bello. È stato un grande cambiamento per me. Tutto si muoveva a 100 all'ora quando ero a Londra, e la cultura del calcio era pazzesca. Qui ho potuto anche staccarmi dal calcio e godermi lo stile di vita, la cultura, il cibo. Mi piace molto".

"La lingua italiana? Ora capisco quasi tutto e sto facendo del mio meglio per parlarne quando posso. Voglio continuare a migliorare e spero di poter fare presto qualche intervista in italiano" ha detto nel corso della lunga intervista. Vedi anche Milan Milan, fari puntati su Khéphren Thuram: gli fa spazio Bennacer?

Fresca vincitrice della Concacaf Nations League, la selezione americana vuole puntare a fare bene nel futuro e Pulisic è il diamante più prezioso della nazionale a stelle e strisce: "È un momento così emozionante per la nostra squadra e per il nostro paese. È difficile non guardare avanti troppo, ma vogliamo dimostrare a questo Paese che possiamo competere con i migliori. E abbiamo l'opportunità di farlo. Cercheremo di arrivare il più lontano possibile".