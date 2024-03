Calabria avverte l'Inter: "Seconda stella nel derby? Non accadrà"

© Getty Images

In casa Inter è iniziato il countdown virtuale verso lo scudetto col sogno della seconda stella da conquistare aritmeticamente proprio nel derby in programma a San Siro lunedì 22 aprile. Ipotesi che Davide Calabria però respinge seccamente al mittente, avvertendo i "cugini" in vista della stracittadina. "È ancora presto per parlare di seconda stella dell'Inter nel derby - ha assicurato il capitano rossonero ai microfoni di Radio Serie A -. Ci sono delle partite prima e noi le vogliamo vincere tutte, quindi non accadrà".