Milan, fari puntati su Khéphren Thuram: gli fa spazio Bennacer?

MANOVRE ROSSONERE

Piace il centrocampista del Nizza, fratello dell'interista Marcus. Ha una valutazione di 40 milioni e molte pretendenti in Europa. I rossoneri ci proveranno, ma serve una cessione

Il nome di Khéphren Thuram, centrocampista del Nizza e fratello dell'interista Marcus, circola da tempo. Nei mesi scorsi era stato abbinato all'Inter e alla Juve, nelle ultime settimane, però, si sarebbe mosso anche il Milan. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, precisando che la concorrenza è ampia - piace a diversi club europei - e che il costo del cartellino, circa 40 milioni, è importante. Con una doverosa postilla: contratto in scadenza nel giugno 2025, quindi ampia possibilità di trattare. Le domande, sulla questione, sono però altre: può il Milan permettersi un investimento del genere considerando che sarà alta la spesa per l'attaccante? E ancora: chi farà spazio al talento del Nizza nella rosa?

Le due questioni, come sempre accade in questi casi, sono inevitabilmente legate. Vale quindi la pena una valutazione: Loftus e Reijnders non si toccano, Musah, per età e margini di crescita, è un giocatore su cui il Milan vuole continuare a puntare. Restano quindi Adli e Bennacer: il primo si è ritagliato un ruolo importante in questa stagione giocando in una posizione nuova ed è in qualche modo, per caratteristiche, un giocatore unico nel centrocampo rossonero. Bennacer, fondamentale per Stefano Pioli, potrebbe però non esserlo per un eventuale nuovo allenatore. E' tornato in campo e ha fornito prestazioni discrete, ma è pur sempre reduce da un brutto infortunio e ha comunque mercato. Insomma, se proprio si dovrà fare un sacrificio, non è escluso che possa essere fatto con l'algerino che, tra l'altro, ha una valutazione simile a quella di Thuram. Sempre senza dimenticare un principio basilare: nessuno, alla giusta cifra, è incedibile.

Tecnicamente il Milan non ha bisogno di fare cassa. Ha entrate pressoché sicure dai prestiti (De Ketelaere e Saelemaekers in primis) e dall'accesso, diremmo certo, alla prossima, rivoluzionata e ricca Champions League. Però ha anche messo in preventivo spese piuttosto alte per il centravanti, con un budget che si aggirerà, per trovare il "nuovo" Giroud attorno ai 50-60 milioni. Aggiungerne 40 per Thuram significherebbe chiudere lì il mercato, mentre qualcosa andrà fatto anche in difesa. Ci saranno quasi certamente altre uscite (Kalulu? Thiaw?), ma il costo del centrocampista del Nizza resterebbe alto. Logico, quindi, pensare a chi possa fargli spazio.

Ma perché Khéphren Thuram dovrebbe scegliere il Milan? Perché è molto legato al fratello Marcus e potrebbe raggiungerlo a Milano, perché dopo il passaggio sfumato la scorsa estate dell'interista in rossonero i Thuram hanno in qualche modo un debito con il Diavolo e perché, a differenza di quanto potrebbe accadergli in altre squadre, al Milan lo attenderebbe una stagione da protagonista, utile per conquistare definitivamente la nazionale francese dopo la recente convocazione di Deschamps. Sulle sue qualità perplessità zero: giocatore moderno, fisico, anche tecnico, molto dinamico, il classico box to box. Ha 23 anni, età perfetta per perfezionarne la crescita, non segna moltissimo ma segna (quest'anno solo un gol, ma nove in totale da quando è a Nizza (più 11 assist). Negli ultimi anni i suoi miglioramenti sono stati evidenti. Manca ancora un ultimo passo per diventare uno dei migliori centrocampisti in circolazione e il Milan potrebbe essere la destinazione giusta per lui.

