Pioli mette tutti in punizione: notte a Milanello dopo il ko con il Torino  

QUI MILAN

L'allenatore ha ordinato ai suoi giocatori di dormire al centro sportivo rossonero

Stefano Pioli prova a dare la scossa al suo Milan. Dopo il ko contro il Torino, l'allenatore rossonero ha ordinato alla squadra di dormire a Milanello in vista dell'allenamento di questa mattina dove si analizzerà l'eliminazione dalla Coppa Italia. Un segnale per compattare il gruppo dopo due partite, quelle contro granata e Roma, in cui gli errori commessi sono stati parecchi. Il tecnico già il 30 dicembre scorso, dopo la sconfitta contro il Psv in amichevole, aveva deciso di annullare il giorno di riposo per fare allenamento.

"Una grossa delusione", parola di Pioli. Delusione per l'eliminazione, ma anche per quello che si è visto in campo. Il mister ha dato spazio alle seconde linee, ma il solo Dest ha risposto presente. Poi anche i big, chiamati in causa per cercare di sbrogliare la situazione, non sono stati incisivi.

Il flop in copertina è sempre Charles De Ketelaere che ha buttato al vento l'ennesima occasione per dimostrare il suo valore e guadagnare posizioni nelle gerarchie dell'attacco rossonero. Un buon avvio, un palo con un colpo di testa e poi niente altro. Dalla ripresa in poi si è eclissato e fino al 120' è stato un fantasma. Sia da prima punta che da trequartista, la sua collocazione in campo è ancora un mistero. Il belga ha faticato molto, fuori da ogni schema, mai in grado di accelerare. Spaesato e anche demotivato, ormai. Dopo cinque mesi il bilancio è negativo, ma la volontà è quello di aspettarlo: la società vuole giustamente proteggere l'investimento da 35 milioni di euro fatto in estate per strapparlo al Bruges. Il tempo, però, stringe e il Milan ha bisogno di qualità in campo.