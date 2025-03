Paratici avvistato a Milano: nessun incontro con Furlani, ma le voci proseguono

In casa Milan prosegue il casting per il ruolo di direttore sportivo. Sulla questione la priorità resta alta, ma l'impressione è che Giorgio Furlani voglia prendersi il tempo necessario senza per forza prendere una decisione a breve. Nel frattempo continuano ad alternarsi voci, presunti incontri e avvistamenti. L'ultimo riguarda Fabio Paratici, pizzicato a Milano da Telelombardia.