Pagelle Milan-Lazio: Hernandez e il gol del "sorpasso"

LE PAGELLE

di

SIMONE REDAELLI

I voti del big match di San Siro.

MILAN

DONNARUMMA 6,5 - Para un altro rigore, ma questa volta è tradito dai compagni che non curano Luis Alberto e dalla traettoria beffarda del colpo di testa. Incolpevole sul sigillo di Immobile. Buona la parata su Muriqi. Senza Ibrahimovic è lui che si fa sentire e il suo vocione rimbomba nel freddo di San Siro.

CALABRIA 6 - Soffre, ma non molla. I pericoli peggiori arrivano dalla sua parte però riesce comunque a rimanere lucido.

dal 45' st DALOT SV

ROMAGNOLI 6,5 - Ingabbia bene Immobile e Muriqi. Ha il suo bel da fare, ma nessuna sbavatura.

KALULU 6 - Pesta inavvertitamente il piede di Correa e il Var lo condanna, ma è incolpevole. Poi scivola e concede troppo spazio a Immobile che fredda Gigio. Sfortunato, ma mostra altri segnali di crescita: gli manca solo esperienza e malizia.

THEO HERNANDEZ 7,5 - Trasforma un 6 in un 7,5 con un colpo di testa che non è neanche la specialità della casa. Firma il gol del "sorpasso" sull'Inter in pieno recupero e riporta il Milan in testa.

TONALI 6,5 - Un po' leggero, ma evidentemente non è al meglio fisicamente dopo il risentimento muscolare.

KRUNIC 6 - Non è Kessie e si vede, ma cerca di fare il suo. Fa un po' troppa di confusione e non fa filtro.

SAELEMAEKERS 6 - Vivace come al solito davanti, ma è un po' pasticcione. Come i suoi compagni accusa la stanchezza dopo una grande partenza.

dal 19' st CASTILLEJO 6 - Non dà la scossa sperata da Pioli.

dall 45' st MALDINI SV

CALHANOGLU 7,5 - Il faro tecnico. Primo gol in campionato e gli ennesimi due assist: è sempre fondamentale.

REBIC 7 - Sceglie il momento migliore per sbloccarsi e segnare il primo gol della stagione. Tornato nel suo ruolo naturale, sulla fascia sinistra, riesce a essere più incisivo. Oltre alla rete anche il rigore procurato per il 2-0 di Calhanoglu.

LEAO 6 - Prova a ripertersi in avvio, ma viene atterrato. Come tutti dura troppo poco, ma interpreta come meglio può il ruolo di prima punta.

dal 34' st HAUGE 5,5 - Dovrebbe essere il più fresco, ma sembra involuto.

LAZIO

REINA 6 - Incolpevole sui primi due gol, da ex non regala niente ai suoi vecchi compagni. Strepitoso su Rebic nel finale, ma non può nulla su Theo.

LUIZ FELIPE 6 - Dopo lo sbandamento iniziale si risveglia come tutti i biancocelesti.

PATRIC 6 - La sua scivolata disperata gli costa il rigore, poi sbaglia poco. Attento.

dal 43' st HOEDT SV

RADU 6 - Sulla fascia destra controlla bene Saelemaekers prima e Castillejo poi.

LAZZARI 5,5 -Anche lui non spinge come sa e viene arginato.

MILINKOVIC SAVIC 6,5 - In mezzo ha vita piuttosto facile per classe ed esperienza: disegna un ottimo assist per Immobile.

dal 28' st AKPA AKPRO 6 - Prova qualche strappo, ma non spacca.

ESCALANTE 5,5 - E' l'anello debole del centrocampo titolare schierato da Inzaghi. Stanco, rallenta il gioco e finisce sotto la doccia nell'intervallo.

dal 1' st CATALDI 6,5 - Decisamente meglio rispetto al suo compagno. Freschezza e geometrie in mezzo al campo.

LUIS ALBERTO 5,5 - Il più svelto di tutti sulla ribattuta di Donnarumma e del palo. Un gol che risveglia i suoi compagni, ma poi li affossa perdendo Theo Hernandez sul corner che condanna la Lazio.

MARUSIC 5,5 - Si fa sovrastare da Rebic in occasione dell'1-0, poi prova subito a farsi perdonare ma il suo diagonale non inquadra la porta ed esce di poco. Non si abbatte e cresce alla distanza.

IMMOBILE 6,5 - Sbaglia il rigore, ma il suo errore pesa poco. Si fa perdonare con il gol del 2-2 che completa la rimonta. Decisivo anche in una serata non fantastica.

dal 28' st PEREIRA 6 - Entra quando i suoi compagni si spengono e il Milan controlla.

CORREA 6 - Una buona occasione, ma calcia debolmente e trova la parata di Donnarumma. Si procura il rigore, ma sul contrasto si fa male ed è costretto ad uscire.

dal 32' MURIQI 5,5 - Fatica e ancora una volta non riesce a mostrare il suo vero valore. Tanto fisico, ma poco altro.