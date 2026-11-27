Il festeggiamento sotto la curva greca non è passato inosservato ai calciatori dell'Olympiacos, che hanno reagito immediatamente andando a cercare il contatto ravvicinato con l'esterno rossonero. In particolare, Saliakas e Joao Silva hanno affrontato faccia a faccia Moreira per contestare l'opportunità del gesto. Joao Silva ha agitato l'indice in segno di disapprovazione dando vita a qualche secondo di tensione fatto di spintoni, mentre con Saliakas si è consumato un faccia a faccia durato pochi istanti prima che la situazione rientrasse.