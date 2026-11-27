I giornali sportivi: venerdì 27 novembre 2026
© Rassegna Stampa
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Il gol del 4-2 firmato da Diego Moreira nei minuti finali della sfida di Europa League contro l'Olympiacos ha virtualmente chiuso la partita, ma l'esultanza del belga ha acceso una polemica sia in campo sia sugli spalti. Dopo aver segnato proprio davanti al settore dei tifosi greci, il numero 22 del Milan è rimasto immobile a fissarli per qualche istante prima di dare vita a una sequenza considerata provocatoria: ha mimato il gesto di bussare, portato la mano all'orecchio per fingere di non sentire e simulato con la gamba l'atto di sfondare una porta.
Il festeggiamento sotto la curva greca non è passato inosservato ai calciatori dell'Olympiacos, che hanno reagito immediatamente andando a cercare il contatto ravvicinato con l'esterno rossonero. In particolare, Saliakas e Joao Silva hanno affrontato faccia a faccia Moreira per contestare l'opportunità del gesto. Joao Silva ha agitato l'indice in segno di disapprovazione dando vita a qualche secondo di tensione fatto di spintoni, mentre con Saliakas si è consumato un faccia a faccia durato pochi istanti prima che la situazione rientrasse.
Al termine dell'incontro, Ruben Amorim non ha concesso scusanti al proprio giocatore: "Non succederà più. Moreira è un ragazzo, deve crescere. Sappiamo che non ci piacerebbe se lo facessero con i nostri tifosi. È una mia responsabilità, ma non l’ha fatto in maniera cattiva. Chiedo scusa".
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