Nuovo stadio Milan, Sala incontra Cardinale a Palazzo Marino

Si è svolto oggi a Palazzo Marino un incontro tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e i vertici del Milan (l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il presidente Paolo Scaroni) sul progetto del nuovo stadio del club rossonero. Al summit, durato circa un'ora, ha partecipato anche Gerry Cardinale. Il patron di RedBird e proprietario del club rossonero, arrivato nei giorni scorsi a Milano, oltre a presentare al sindaco il progetto che i rossoneri vogliono portare avanti sull'area dell'ippodromo 'La Maura', avrebbe anche aggiornato Sala sulla produzione dei documenti richiesti dal Comune a RedBird in merito alla trasparenza sulla proprietà del Milan dopo il passaggio di consegne in via Aldo Rossi tra Elliott e la società di Cardinale della scorsa estate.