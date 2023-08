Nuovo stadio Milan: il club cerca 40mila metri quadri in più a San Donato

NUOVO PASSO

La società rossonera tratterà con il Consorzio Quartiere Affari un'altra area nella zona ad est di Milano

© Getty Images Il Milan sembra puntare sempre più verso San Donato per la costruzione del nuovo stadio. La società rossonera, infatti, sembra intenzionata ad aprire rapidamente una trattativa con il Consorzio Quartiere Affari per l'acquisto di un terreno di circa 40mila metri quadrati che fa parte del comparto San Francesco. L'appezzamento di terra è lo stesso già stato al centro di un accordo, decaduto a giugno, tra in privato e la società SportLifeCity di cui i rossoneri hanno acquisito il 90% delle quote.

Secondo quanto riportato da Il Cittadino di Lodi, nel breve termine proprio il Milan inizierà la trattativa per l'acquisizione del terreno anche se non è chiaro se nella stessa l'attuale proprietà possa chiedere il mantenimento a verde di quella nuova porzione di terreno. Nel mese di settembre sono attesi sviluppi su questo fronte insieme ad altri passaggi fondamentali per l'eventuale futuro stadio.

Se il Milan dovesse presentare il progetto in Comune, la scelta di puntare su San Donato per il nuovo stadio sarebbe ufficializzata tanto quanto l'addio a San Siro.

