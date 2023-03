Nuovo stadio Milan, Fontana: "Idea bella, Cardinale vuole iniziare entro 2-3 anni"

IL COMMENTO

Il Governatore della Lombardia ha parlato dopo l'incontro con il proprietario del Milan: "Non credo lasci in caso di mancato accordo"

Il nuovo stadio del Milan continua a tenere banco e tocca ad Attilio Fontana, Governatore della Lombardia, tirare una prima somma dopo l'incontro con Gerry Cardinale sulla possibilità di un nuovo impianto di proprietà a La Maura. "L'incontro è stato positivo - ha ammesso Fontana -, l'idea che il Milan ha portato è bella e vedremo come si realizzerà a livello progettuale. Servirà un nuovo confronto sui dettagli, ma quello che è un grande parco resterà un grande parco".

La volontà del Milan ormai è chiara: lasciare San Siro e la condivisione con l'Inter per costruirsi uno stadio di proprietà da utilizzare in esclusiva. La zona di La Maura al momento è la più calda: "La volontà di Cardinale è quella di mettere la prima pietra entro 2-3 anni, ma non è detto che sia per forza in quella zona".

L'interesse nel costruire un nuovo impianto è primario nella strategia della proprietà milanista: "Il progetto stadio lo vuole portare avanti con forza, ma ha chiarito di voler sostenere in primis il Milan. Non credo che Cardinale possa lasciare il club in caso di mancato accordo sullo stadio".

Sul futuro di San Siro e dell'Inter, invece, Fontana non si è espresso: "Il Meazza aprirà le Olimpiadi invernali, per il resto è un problema del comune quale sarà l'impiego dell'impianto. Con l'Inter non ho mai parlato, ho solo letto che forse vogliono fare lo stadio fuori dai confini di Milano, ma non so altro".