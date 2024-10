Nuovo San Siro, il sindaco di San Donato chiede incontro urgente col Milan

Il Comune di San Donato ha preso posizione con una nota ufficiale dopo la decisione del Milan di riconsiderare l'ipotesi di un nuovo stadio insieme all'Inter nella zona di San Siro. "A fronte delle recenti notizie della stampa e dichiarazioni del Presidente del Milan che prospettano di considerare la costruzione del nuovo stadio a San Siro come ipotesi concreta, Il Sindaco Squeri ha chiesto un incontro urgente con i vertici del Milan e la proprietà della società al fine di giungere ad un chiarimento in merito al progetto dello stadio a San Donato considerando anche che l’iter amministrativo ormai avviato richiede serietà e trasparenza nei confronti delle Istituzioni coinvolte e di tutti i cittadini - si legge in un comunicato -. Coerentemente con gli impegni assunti di tenere aggiornati i cittadini su tutte le fasi del percorso del progetto stadio, a seguito dell’incontro il Sindaco aggiornerà sull’esito della riunione e sui contenuti emersi".