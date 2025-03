Nuovo San Siro, i contrari all'attacco: pronti ricorsi al Tar e alla Corte dei Conti

Come riportato da Il Giorno, l'Associazione Gruppo Verde San Siro, che rappresenta parte della comunità locale, ha annunciato la volontà di presentare ricorsi al Tar e alla Corte dei Conti. In un comunicato firmato dalla portavoce Silvana Gabusi, vengono elencati i principali motivi di opposizione al progetto. Tra questi, la cessione dell’area a un prezzo ritenuto inadeguato, considerando che oltre allo stadio verrebbe realizzato anche un grande centro commerciale. L’associazione evidenzia come, in nessun’altra parte d'Italia o d'Europa, esista un centro commerciale delle dimensioni del Fiordaliso (70.000 metri quadrati) posizionato accanto a uno stadio.