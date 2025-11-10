Logo SportMediaset

Calcio

Lazio, Sarri: "L'arbitro? Si sarebbe incazzato anche Padre Pio"

10 Nov 2025 - 00:06

"L'arbitro non ha inciso sul risultato, l'Inter ha fatto meglio di noi e avrebbe vinto con qualsiasi arbitro. È l'ora però di iniziare a pensare di noleggiare gli arbitri dall'estero, la situazione è abbastanza pesante. Non vedo più arbitri all'altezza. Quello di stasera sicuramente non lo è stato". Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo il ko contro l'Inter. "Perché mi sono arrabbiato? Per un semplice motivo: il fallo di Lautaro su Zaccagni era da ammonizione. Se era da ammonizione, Zaccagni non sarebbe dovuto uscire dal campo. Non solo non ha ammonito, ma ha fatto uscire Zaccagni dal campo e noi abbiamo rischiato di prendere gol da quel lato. Si sarebbe incazzato anche Padre Pio". 

01:26
MCH HOFFENHEIM-LIPSIA MCH

Se il Bayern non sorride, il Lipsia piange: sconfitto dall'Hoffenheim"

00:26
Sarri: "Arbitri, ora basta"

Sarri: "Arbitri, ora basta"

04:07
Inter-Lazio 2-0: gli highlights

Inter-Lazio 2-0: gli highlights

02:10
Genoa-Fiorentina 2-2: gli highlights

Genoa-Fiorentina 2-2: gli highlights

03:10
Bologna-Napoli 2-0: gli highlights

Bologna-Napoli 2-0: gli highlights

02:07
Roma-Udinese 2-0: gli highlights

Roma-Udinese 2-0: gli highlights

02:07
Atalanta-Sassuolo 0-3: gli highlights

Atalanta-Sassuolo 0-3: gli highlights

02:16
Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

03:13
Pellegrini: "L'Inter ha meritato, noi potevamo fare meglio"

Pellegrini: "L'Inter ha meritato, noi potevamo fare meglio"

01:24
MCH GAE-FEYENOORD 2-1 MCH

Go Ahead Eagles-Feyenoord 2-1

00:27
MCH FAMALICAO-PORTO 0-1 MCH

Un gol del 19enne danese Froholdt regala la vittoria al Porto

00:22
CLIP DZEKO SALUTA DE ROSSI IN CONFERENZA 9/11 (PRESSING) SRV

De Rossi, che sorpresa! Dzeko blocca la conferenza per abbracciarlo

01:22
MCH AZ-PSV 1-5 MCH

Pokerissimo del Psv sull'AZ Alkmaar

00:45
MCH UTRECHT AJAX 2-1 MCH

Ajax, debutto da incubo per Grim: subito sconfitto

00:55
MCH AMBURGO-BORUSSIA D. MCH

Il Borussia ci spera ma viene raggiunto dall'Amburgo

01:26
MCH HOFFENHEIM-LIPSIA MCH

Se il Bayern non sorride, il Lipsia piange: sconfitto dall'Hoffenheim"

CONFERENZA STAMPA SARRI SRV

Sarri: "Per battere l'Inter servono 25 giocatori folli"

DICH SPALLETTI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Spalletti: "1000 punti in carriera? Contano i prossimi tre"

Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

DICH DE ROSSI 7/11 DICH

De Rossi: "Ho questa occasione con una squadra che è una grande"

Un Milan a fari spenti

Milan, avanti a fari spenti

DICH VANOLI FIORENTINA 7/11 DICH

Vanoli: "Dobbiamo essere bravi a resettarci, oggi inizia un'altra battaglia"

00:06
Lazio, Sarri: "L'arbitro? Si sarebbe incazzato anche Padre Pio"
23:48
Lazio, Pellegrini: "La classifica non ci soddisfa, ambiamo a qualcosa di più"
23:47
Lazio, Cataldi: "Approccio migliorabile, ma sul nostro impegno non si può dire niente"
23:40
Inter, Dimarco: "Sottovalutati? Pensiamo a lavorare"
23:34
Inter, Bonny ancora in gol: "Quando Dimarco crossa devo farmi trovare pronto"