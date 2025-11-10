Logo SportMediaset

Calcio

Inter, Lautaro raggiunge Mazzola: la classifica dei bomber nerazzurri

10 Nov 2025 - 09:24

Lautaro Martinez continua a macinare record con la maglia dell'Inter. Proprio pochi giorni dopo il compleanno di Sandro Mazzola, il "Toro" ha raggiunto la leggenda nerazzurra nella classifica dei marcatori all-time del club. Con il suo 161° gol in nerazzurro (il secondo nelle ultime due partite tra Kairat e Lazio), Lautaro eguaglia Mazzola in quarta posizione assoluta. 

Il leader di questa particolare classifica resta Giuseppe Mezza con 284 gol, seguito da Alessandro Altobelli a 209, poi Roberto Boninsegna a 173 e, appunto, la coppia Mazzola-Lautaro a 161.

00:55
MCH AMBURGO-BORUSSIA D. MCH

Il Borussia ci spera ma viene raggiunto dall'Amburgo

01:25
MCH BOCA RIVER 2-0 MCH

Boca-River 2-0, il Superclasico è a senso unico

00:26
Sarri: "Arbitri, ora basta"

Sarri: "Arbitri, ora basta"

04:07
Inter-Lazio 2-0: gli highlights

Inter-Lazio 2-0: gli highlights

02:10
Genoa-Fiorentina 2-2: gli highlights

Genoa-Fiorentina 2-2: gli highlights

03:10
Bologna-Napoli 2-0: gli highlights

Bologna-Napoli 2-0: gli highlights

02:07
Roma-Udinese 2-0: gli highlights

Roma-Udinese 2-0: gli highlights

02:07
Atalanta-Sassuolo 0-3: gli highlights

Atalanta-Sassuolo 0-3: gli highlights

02:16
Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

03:13
Pellegrini: "L'Inter ha meritato, noi potevamo fare meglio"

Pellegrini: "L'Inter ha meritato, noi potevamo fare meglio"

01:24
MCH GAE-FEYENOORD 2-1 MCH

Go Ahead Eagles-Feyenoord 2-1

00:27
MCH FAMALICAO-PORTO 0-1 MCH

Un gol del 19enne danese Froholdt regala la vittoria al Porto

00:22
CLIP DZEKO SALUTA DE ROSSI IN CONFERENZA 9/11 (PRESSING) SRV

De Rossi, che sorpresa! Dzeko blocca la conferenza per abbracciarlo

01:22
MCH AZ-PSV 1-5 MCH

Pokerissimo del Psv sull'AZ Alkmaar

00:45
MCH UTRECHT AJAX 2-1 MCH

Ajax, debutto da incubo per Grim: subito sconfitto

00:55
MCH AMBURGO-BORUSSIA D. MCH

Il Borussia ci spera ma viene raggiunto dall'Amburgo

CONFERENZA STAMPA SARRI SRV

Sarri: "Per battere l'Inter servono 25 giocatori folli"

DICH SPALLETTI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Spalletti: "1000 punti in carriera? Contano i prossimi tre"

Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

DICH DE ROSSI 7/11 DICH

De Rossi: "Ho questa occasione con una squadra che è una grande"

DICH VANOLI FIORENTINA 7/11 DICH

Vanoli: "Dobbiamo essere bravi a resettarci, oggi inizia un'altra battaglia"

MCH UNION BERLINO-BAYERN MCH

Il Bayern perde punti per la prima volta ma che gol Luis Diaz!

10:26
Ottavio Bianchi: "Inter più attrezzata, che sorpresa la Roma"
10:00
Napoli, Ottavio Bianchi: "Difficile capire lo sfogo di Conte"
09:24
Inter, Lautaro raggiunge Mazzola: la classifica dei bomber nerazzurri
00:06
Lazio, Sarri: "L'arbitro? Si sarebbe incazzato anche Padre Pio"
23:48
Lazio, Pellegrini: "La classifica non ci soddisfa, ambiamo a qualcosa di più"