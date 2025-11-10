Inter, Lautaro raggiunge Mazzola: la classifica dei bomber nerazzurri

Lautaro Martinez continua a macinare record con la maglia dell'Inter. Proprio pochi giorni dopo il compleanno di Sandro Mazzola, il "Toro" ha raggiunto la leggenda nerazzurra nella classifica dei marcatori all-time del club. Con il suo 161° gol in nerazzurro (il secondo nelle ultime due partite tra Kairat e Lazio), Lautaro eguaglia Mazzola in quarta posizione assoluta.
Il leader di questa particolare classifica resta Giuseppe Mezza con 284 gol, seguito da Alessandro Altobelli a 209, poi Roberto Boninsegna a 173 e, appunto, la coppia Mazzola-Lautaro a 161.