Morata scalda i motori, ha una missione contro la Juventus: c'è un tabù da sfatare

Morata, che non ha certo timore di segnare di testa nonostante il recente scontro in allenamento con Pavlovic, scalderà i motori in vista dell'impegno che attende il Milan dopo la sosta. All'orizzonte c'è lo scontro con la Juventus, un appuntamento da non fallire per alimentare le (poche) speranze scudetto sul fronte rossonero. A San Siro, sabato sera (ore 20.45), serviranno i gol del bomber spagnolo, il quale dovrà infrangere un tabù che lo lega alla Vecchia Signora. Nei 5 precedenti contro la sua ex squadra (2 con il Real Madrid, 3 con l'Atletico), il 32enne non è mai andato a segno.