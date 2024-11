Milan, senti Morata: "Solo un grande spavento, tornerò a segnare di testa. Con la Danimarca voglio giocare"

Premiato dai colleghi di Marca con il Premio Zarra in quanto miglior marcatore della Liga 2023-2024, Alvaro Morata è tornato a parlare del trauma cranico che gli ha fatto saltare l'ultimo match prima della sosta con il Milan. Un infortunio che lo ha costretto anche a trascorrere alcune ore in ospedale. Adesso però tutto sembra essere superato (è arrivato l'ok dei medici), tanto che il bomber iberico potrebbe essere in campo potrebbe giocare dal 1' in occasione del prossimo impegno in Nations League delle Furie Rosse.