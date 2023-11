Milan, una luce nel buio: Bennacer verso la convocazione col Frosinone 

MILAN

Decisivo l'allenamento di venerdì per l'algerino: l'ex Empoli è fermo da oltre sei mesi

In un periodo a dir poco buio per il Milan, con la stagione che appare ai più compromessa, ecco arrivare una buona notizia per Stefano Pioli. In netto anticipo rispetto alle previsioni infatti, Ismael Bennacer potrebbe essere convocato per la sfida di sabato sera col Frosinone. Il centrocampista, operatosi al ginocchio destro dopo l'infortunio accusato lo scorso maggio in occasione di Milan-Inter di Champions League (semifinale d'andata persa 0-2 dai rossoneri), si è allenato anche quest'oggi in gruppo con sensazioni positive. Se nella seduta di domani l'ex Empoli non dovesse accusare fastidi, ecco che il rientro con i ciociari potrebbe divenire realtà. Naturalmente il classe 1997 si accomoderebbe in panchina.

Si va quindi svuotando leggermente l'infermeria, che solo martedì ha visto arrivare pure Thiaw, con tanto di emergenza assoluta nel reparto arretrato. Difficilmente sabato a San Siro si rivedrà Kjaer, alle prese ufficialmente con un affaticamento andato (troppo) per lunghe: assi probabile l'utilizzo di Simic al fianco di Tomori. Per rivedere Leao occorre aspettare ancora (nel mirino l'Atalanta il prossimo 9 dicembre), lo stesso dicasi sul fronte Okafor, tornato infortunato dopo la sosta con la Svizzera. Per Bennacer, voglioso di prendersi un posto in regia, un mese e più di tempo per accumulare minuti in vista della Coppa d'Africa: quasi scontata la convocazione da parte dell'Algeria. La competizione avrà inizio il 13 gennaio.