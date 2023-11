Milan-Udinese, le pagelle: Pioli improvvisa, Jovic da brividi. Adli fa danni

LE PAGELLE DI MILAN-UDINESE

I rossoneri cadono per la seconda volta di fila in casa: San Siro fischia in una notte tempestosa

© Getty Images

MILAN

Maignan 6 - Spettatore per un tempo, si ritrova Pereyra dal dischetto e viene spiazzato. Evita poco dopo il peggio su un colpo di testa da corner di Success.

Calabria 6 - Nell'improvvisazione più totale, è sua la prima conclusione in porta della contesa a San Siro. Con i suoi limiti fa il possibile per dare una sterzata a una partita che appare segnata subito dopo il gol ospite.

Thiaw 6 - Al rientro dopo il rosso con la Juventus, il tedesco si ritrova a giocare sempre con tanto campo alle spalle con avversari che fanno della velocità il loro pregio. Nessuna sbavatura.

Tomori 6 - Pioli gli chiede di stare largo in fase di impostazione e gioca numerosi palloni. La qualità scarseggia e si vede. Certo, le responsabilità di un ko pesantissimo non sono certo sue.

Florenzi 5,5 - Chiamato in causa all'ultimo per lo stop di Theo Hernandez, impiega diversi minuti per ingranare. Tanto che sugli spalti di San Siro circolava una domanda "Gioca con noi o contro?". Regala una palla solo da spedire in rete a Pereyra e non approfitta di una ghiotta occasione in area di rigore. Nel finale impegna Silvestri con una bordata dai 30 metri.

Musah 5,5 - Sacrificato in uno spartito a dir poco improvvisato, l'americano si ritrova a coprire tutta la fascia senza avere la copertura di Calabria, quasi sempre al centro del campo. Dalle sue parti l'Udinese fa festa, impegna Silvestri in una sola occasione dalla distanza (dall'80' Romero 5.5 - Tanto fumo e poco arrosto)

Reijnders 5 - Dire che fa il compitino è riduttivo. Zero iniziative, sembra giocare a nascondino sotto la pioggia. Nessuna traccia delle sue verticalizzazioni, è lo specchio di una squadra senza idee che sta regredendo (dal 68' Loftus-Cheek 5.5 - Non giocava dal 30 settembre, mette minuti nelle gambe in vista del Psg. Certo, nel nulla generale un suo timbro era atteso)

Krunic 5 - Dopo l'infortunio non è più lui. E se si pensa che già prima non spiccasse c'è poco altro da aggiungere. Tanti errori tecnici, i friulani lo pressano con costanza consci che perde facilmente palla. Non rientra in campo dopo l'intervallo per un problema fisico e quando lo speaker pronuncia il suo nome al momento del cambio San Siro gli 'regala' (giustamente) una pioggia di fischi (dal 46' Adli 4,5 - Disastro per il francese che avrebbe invece avuto il compito di dare qualità ad una manovra a dir poco spenta. Lento e imprevedibile, mette la zampata al contrario. Ossia nell'area rossonera rifilando un pestone a Festy).

Leao 6 - Il portoghese, criticatissimo, è l'ultimo che alza bandiera bianca. Si ritrova costantemente raddoppiato, anzi triplicato, e non ha nemmeno la sovrapposizione di un compagno per cercare la giocata pulita. Miracoli non ne può fare.

Jovic 4,5 - È l'uomo boa del Milan. Lo si vede solo per le sponde e sbaglia l'unica giocata tecnica in occasione di un lancio in profondità per Leao. Tanto che qualcuno rimpiange addirittura il buon Lapadula. Già godeva di poca stima, adesso il bilancio è peggiore (dal 46' Okafor 4,5 - Mentre scriviamo questa pagelle ci ricordiamo che lo svizzero era in campo. Viene solo da dire una cosa: incredibile).

Giroud 4,5 - Quasi mai abituato in rossonero ad avere una punta vicino come stasera, Olivier ha più spazio per manovre ma si ritrova solo a fare sportellate. Complici i pochi palloni ricevuti, fa un solo tiro in porta nel finale. Sarà l'effetto Jovic, ma è solo l'ombra di quello di Napoli.

All. Stefano Pioli 4,5 - Quello del tecnico parmense è una vera e propria improvvisazione. Non c'è un senso allo schieramento in campo dei rossoneri. E quando la partita appare segnata contro una squadra che non vinceva dall'8 maggio c'è solo da piangere.

UDINESE

Silvestri 7; Perez 7, Bijol 6.5, Kabasele; Festy 7 (Ferreira s.v.), Samardzic 6 (78' Thauvin s.v.), Walace 6.5, Payero 6 (72' Lovric 6), Zemura 6 (84' Kamara); Pereyra 6.5; Success (dall'84' Lucca s.v.) A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Guessand, Zarraga, Quina, Akè, Tikvic, Camara, Pafundi. All. Gabriele Cioffi 6.5