Serie A, Milan in emergenza e in piena crisi: l'Udinese passa 0-1 a San Siro con Pereyra

Il Milan ha perso 0-1 in casa contro l'Udinese nell'undicesima giornata di Serie A consegnando ai friulani il primo successo stagionale in campionato. Con i rossoneri in emergenza e anche senza Theo Hernandez per infortunio, la squadra di Cioffi ha disputato una partita ordinata concedendo al Milan pochissime occasioni e colpendo nella ripresa con Pereyra. L'argentino al 62' ha battuto dal dischetto Maignan dopo un fallo di Adli su Ebosele. La reazione dei rossoneri è arrivata solo nel recupero, ma per la squadra di Pioli solo un punto nelle ultime tre giornate.