Milan, Tonali è recuperato: riassorbita la botta al polpaccio

MILAN

Arrivano dall'infermeria buone notizie per Stefano Pioli. Sandro Tonali, uscito nel secondo tempo in barella contro il Torino dopo un contatto con Verdi, ha riassorbito la brutta botta al polpaccio sinistro e sarà così a disposizione per gli ottavi di Coppa Italia in programma domani proprio contro i granata. Vista l'emergenza in mezzo al campo, l'ex Brescia potrebbe giocare titolare al fianco di Kessie o Calabria. Getty Images

Per il secondo match nel giro di pochi giorni contro il Toro, Pioli, a causa delle tante defezioni (Krunic e Rebic col Covid, Bennacer, saelemaekers e Gabbia ancora sulla via del recupero), potrà fare meno turnover del previsto. In porta Tatarusanu farà rifiatare Donnarumma, mentre i terzini saranno Conti a destra e Dalot a sinistra. In mezzo al campo due tra Tonali, Kessie e Calabria, mentre nel reparto avanzano sono certi di giocare Castillejo, Hauge e Leao, quest'ultimo costretto a saltare il Cagliari per squalifica. Se Diaz non recupererà dal problema alla caviglia, al suo posto uno tra Castillejo e Maldini. Ibra partirà dalla panchina e giocherà uno spezzone per mettere benzina nelle gambe in vista della sfida di campionato contro i sardi.