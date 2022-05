Milan, Tonali: "Da tifoso sono contento il doppio, Ibra ha un ruolo importante"

IL PROTAGONISTA

Il centrocampista rossonero a Pressing: "Siamo forti, grande reazione dopo lo svantaggio"

"È stata una notte bellissima per me e per tutti i milanisti. Siamo forti perché sotto 1-0 abbiamo fatto tre gol in uno stadio difficile". Parole di Sandro Tonali, protagonista del successo del Milan al Bentegodi con una doppietta nel giorno del suo 22° compleanno. "Da dove nasce la mia trasformazione? Non c'è una cosa ma tanti piccoli particolari - ha detto a Pressing il centrocampista rossonero - Conta essere tifoso del Milan, quando vinciamo sono contento il doppio. Essere milanista è un vantaggio. Sul ruolo di Ibra: "Quando ci parla lui vuol dire che deve dirci qualcosa di importante. Vuole vincere anche dalla panchina".

E ancora a MilanTV: "Quando ho segnato il gol del 2-1 ho sentito un po' l'essere milanista. Il regalo di compleanno me lo sono fatto io e me l'ha fatto anche il Milan perchè è una serata che dobbiamo ricordarci, ma dobbiamo essere bravi anche a mettere subito un punto per ripartire forte con l'Atalanta".

Vedi anche verona Serie A: Verona-Milan 1-3, Tonali avvicina Pioli allo scudetto