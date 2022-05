Serie A: Verona-Milan 1-3, Tonali avvicina Pioli allo scudetto

VERONA-MILAN 1-3

Hellas avanti con Faraoni, ma ribaltato dalla doppietta del centrocampista. Nel finale a segno anche Florenzi. Rossoneri a 4 punti dallo scudetto

Nel posticipo della 36a giornata di Serie A, il Milan batte 3-1 in rimonta il Verona, risorpassa in vetta alla classifica l'Inter e a 180' dalla fine è a soli 4 punti dalla conquista dello scudetto. Grandi protagonisti della serata rossonera, Tonali e Leao: il centrocampista festeggia il 22° compleanno con una doppietta (48' primo tempo e 50') che ribalta lo svantaggio di Faraoni, sempre su assist dello scatenato portoghese. Nel finale il sigillo di Florenzi appena entrato in campo.

LA PARTITA

Questa volta Verona non è fatal come nel 1973 con Nereo Rocco e nel 1990 con Arrigo Sacchi, ma è pur sempre un crocevia probabilmente decisivo nella volata scudetto, questa volta a favore dei rossoneri, che vanno sotto, rimontano e ora hanno bisogno di soli 4 punti tra Atalanta e Sassuolo per festeggiare il 19° scudetto della loro storia. A trascinare il Diavolo ci pensano due ventenni dal presente e dal futuro sempre più radioso: Tonali, il migliore in campo, mette a segno la doppietta che permette di rimontare lo svantaggio di Faraoni, Leao si conferma letale sulla fascia sinistra e veste nel migliore dei modi i panni di assist-man dopo aver steso la Fiorentina settimana scorsa. I nove punti conquistati nelle ultime tre giornate hanno la loro firma e se tra 180' sarà scudetto, il loro marchio rimarrà indelebile.

Due cambi per Tudor rispetto alla squadra che ha vinto a Cagliari: in difesa torna Gunter, Lazovic viene preferito a Depaoli. In avanti Barak e Caprari a supporto di Simeone, 39 gol in tre. Pioli, invece, preferisce Saelemaekers a Messias e Krunic vince il ballottaggio con Brahim Diaz. Dopo un inizio equilibrato, intorno al quarto d'ora il Milan aumenta i giri del motore e mette alle strette un Verona che non riesce mai a ripartire. Al 14' Montipò con un grande volo alza sopra la traversa un colpo di testa di Krunic e un minuto dopo il Diavolo trova il gol, con uno schema provato in allenamento: lungo lancio di Maignan, Tonali vince il corpo a corpo con Ilic e in diagonale batte Montipò. Il Var interviene e annulla per un fuorigioco del centrocampista rossonero, questa sera schierato in posizione avanzatissima da Pioli. L'ex Brescia, 22 anni dopo, è scatenato e al 22' chiude l'uno-due con Calabria, ma la botta del terzino è respinta con i piedi dal portiere dell'Hellas. A metà tempo i padroni di casa danno segnali di risveglio, con Caprari e Simeone, mentre la risposta nel Milan è nel destro al limite di Krunic alto di poco. Le squadre si allungono e i ribaltamenti di fronte si fanno sempre più frequenti: al 35' Simeone calcia sull'esterno della rete, il Bentegodi esplode ma è solo un'illusione ottica. L'esultanza, però, è solo rimandata di 3 minuti, quando Faraoni si inserisce con un perfetto tempismo sul secondo palo e di testa deposita alle spalle di Maignan il delizioso assist di Lazovic. Il Milan si getta a capofitto all'attacco e in chiusura di tempo trova il pari: Leao si beve Casale e dalla linea di fondo mette in mezzo per Tonali che in scivolata da due passi non sbaglia (48').

Sempre sull'asse Leao-Tonali il Milan completa la rimonta a inizio ripresa, al termine di una splendida azione in contropiede: il portoghese si beve in velocità Barak e mette sul secondo palo per il compagno che a porta vuota non sbaglia. Un gol fondamentale perché spezza le gambe a un buon Verona, che ha voglia ma non più la forza di reagire. Maignan corre uno spavento solo su un tiro-cross di Faraoni (58') e i rossoneri vanno ancora vicini al gol con Leao e Calabria, prima di calare il tris nel finale con Florenzi, entrato da una manciata di minuti. Al triplice fischio di Doveri esplode il Bentegodi, pieno di tifosi del Diavolo che ormai vedono il traguardo davvero a un passo.

LE PAGELLE

Tonali 8 - Nel giorno del 22° compleanno segna una doppietta che avvicina sempre più il Milan allo scudetto. E sarebbero potuti addirittura essere tre se il Var non lo avesse pizzicato in leggero fuorigioco. Con il gol nel recupero con la Lazio, il talento rossonero ha regalato 6 punti ai suoi. Se sarà scudetto, il suo marchio è indelebile.

Leao 7,5 - Match-winner contro la Fiorentina, questa sera il portoghese veste i panni dell'assist-man. Praticamente immarcabile quando parte in velocità palla al piede, regala due cioccolatini solo da scartare a Tonali.

Giroud 5 - Lavora tanto per la squadra, ma di conclusioni nemmeno l'ombra. Dopo un'ora lascia il posto a Rebic, quando Pioli ha bisogno di maggiore profondità.

Lazovic 7 - Una spina nel fianco, fa passare una serata complicata a Calabria. Suo l'assist dell'illusorio 1-0 dell'Hellas.

Montipò 6,5 - Incolpevole sui tre gol, compie almeno tre grandi parate su Krunic, Calabria e Leao. In sintesi, fa il suo dovere.

Simeone 5 - Tomori e Kalulu sono due brutti clienti per tutti, ma il Cholito fa davvero poco. Solo una conclusione sull'esterno della rete che dà l'illusione del gol.

IL TABELLINO

VERONA-MILAN 1-3

Verona (3-4-1-2): Montipò 6,5; Casale 5 (21' st Hongla 5,5), Gunter 6,5, Ceccherini 6 (34' st Sutalo sv); Faraoni 6,5 (21' st Depaoli 5,5), Tameze 6, Ilic 5, Lazovic 7; Barak 5,5, Caprari 5,5; Simeone 5 (27' st Lasagna 5,5). A disp.: Berardi, Boseggia, Chiesa,, Frabotta, Retsos, Praszelik, Veloso, Cancellieri. All.: Tudor 6

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 5,5 (39' st Florenzi 6,5), Kalulu 6,5, Tomori 6,5, Theo Hernandez 6; Tonali 8, Kessie 6; Saelemaekers 6 (17' st Messias 6), Krunic 6,5 (23' st Bennacer 6); Leao 7,5 (39' st Ibrahimovic sv); Giroud 5 (18' st Rebic 5,5). A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Gabbia, Romagnoli, Bakayoko, Diaz. All.: Pioli 6,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 38' Faraoni (V), 48' pt e 5' st Tonali (M), 41' st Florenzi (M)

Ammoniti: Faraoni (V), Leao (M), Ilic (V)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Il Milan ha raggiunto la soglia degli 80 punti in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2011/2012 (sempre 80, ma dopo 38 gare).

• Il Milan ha vinto quattro gare in questo campionato dopo essere andato in svantaggio, due di queste contro il Verona (le altre il 24 aprile contro la Lazio e il 5 febbraio contro l’Inter).

• Sandro Tonali è il primo giocatore nella storia del Milan capace di realizzare una marcatura multipla in Serie A il giorno del suo compleanno.

• Sandro Tonali è il centrocampista più giovane con almeno cinque gol all’attivo in questa Serie A (considerando tutti i giocatori solo Aaron Hickey è più giovane).

• Il Verona è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in questo campionato (25, uno in più del Sassuolo).

• Prima di Rafael Leão, l'ultimo giocatore del Milan a servire due assist allo stesso giocatore in una gara di Serie A è stato Rade Krunic, per Ante Rebic contro il Torino il 12 maggio 2021.

• Oltre a essere il miglior marcatore del Milan in questa Serie A (10 gol), Rafael Leão è, insieme a Theo Hernández, il miglior assistman dei rossoneri nel torneo in corso (sei passaggi vincenti).

• Alessandro Florenzi è andato a segno appena 1 minuti e 59 secondi dopo essere entrato in campo: è il gol più veloce per un subentrato del Milan in questa Serie A.

• Il vantaggio del Verona in questa gara è durato appena nove minuti e 39 secondi.

• Marco Davide Faraoni è uno dei tre difensori con almeno 4 gol e 4 assist all’attivo in questa Serie A, insieme a Denzel Dumfries e Theo Hernández.

• Marco Davide Faraoni ha segnato il suo quarto gol in questo campionato, eguagliato il suo rendimento del 2020/21; solo nella stagione 2019/20 ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A (cinque).