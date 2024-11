Milan: Theo subito in campo, Maignan riposa, Camarda ancora a segno con l'U19

A Milanello prosegue il countdown per la gara contro la Juve. In attesa di recuperare tutti i giocatori, Fonseca ha diretto la seconda seduta della settimana e in campo si sono rivisti anche i primi nazionali. Archiviati gli impegni con la maglia della Francia, Theo Hernandez si è subito presentato al quartier generale rossonero per allenarsi mentre a Mike Maignan è stato concesso un giorno di riposo in più. Sul fronte infortunati invece le attenzioni dello staff sono tutte concentrate sulle condizioni di Matteo Gabbia e sul suo recupero.