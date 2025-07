Theo, addio al Milan: scudetto, record di gol e quelle ombre nel finale

Ci eravamo tanti amati. Potrebbe riassumersi così la storia tra il Milan e Theo Hernadez, ormai ufficialmente un ex calciatore rossonero dopo il passaggio all'Al Hilal, in Arabia Saudita, per 25 milioni di euro. Sei anni di luci iniziali che si sono pian piano spente, colpa dei cambi di allenatore e di un rapporto con i tifosi sempre più deteriorato. Un crescendo in negativo che ha visto Theo, nell'ultimo anno, vivere di fatto da separato in casa a Milanello, con prestazioni sotto tono e tensioni evidenti con l'ambiente rossonero.