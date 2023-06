Milan, Theo non dimentica Maldini: "Tanti auguri leggenda"

Neanche il tempo di far scoccare la mezzanotte che su instagram è apparso il primo messaggio di auguri per il 55esimo compleanno di Paolo Maldini. Theo Hernandez, il primo grande colpo da dirigente del Milan dell'ex capitano licenziato circa 20 giorni fa, ha fatto una storia sul proprio profilo con una foto ormai iconica per i rossoneri di un abbraccio tra i due a Milanello: "Tanti auguri leggenda". Certo, niente più di un messaggio di auguri, ma nei giorni dell’addio di Tonali, anche lui sposo dei colori rossoneri anche grazie a Maldini soltanto due anni fa, un messaggio dal forte valore simbolico da parte di uno dei giocatori che subito si era detto "molto triste" per l'allontanamento dell'ex numero 3.