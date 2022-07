Milan, Theo Hernandez: "Siamo pronti per l'Udinese"

L'INTERVISTA

Il terzino rossonero dopo il successo sul Marsiglia: "Quest'anno ho fatto meglio la preparazione, ora devo continuare a lavorare"

Dopo la bella vittoria del Velodrome contro il Marsiglia in cui si è rivisto in campo anche Simon Kjaer, in casa Milan ha preso la parola Theo Hernandez, che ha confermato che la squadra si sente già in forma campionato: "Oggi abbiamo fatto una partita molto buona - ha detto il terzino francese - Ci stiamo preparando per iniziare bene la stagione e oggi abbiamo visto che siamo pronti per il 13 agosto".

Vedi anche Milan Amichevoli: il Milan s’impone 2-0 a Marsiglia, Messias scatenato “Un ambiente veramente magnifico e un pubblico molto caldo, è sempre bello giocare al Velodrome - ha continuato Theo - ma abbiamo fatto una buonissima partita e adesso dobbiamo continuare così".

Decisivo nel primo gol con una grande giocata ma imprendibile per tutta la partita, Theo confessa di non essere mai stato così bene nei suoi anni di Milan: "Questa stagione mi sono preparato meglio dell'anno scorso, ma devo continuare a lavorare come stiamo facendo".

KJAER, PRIMA VOLTA IN CAMPO DA DICEMBRE: "SONO CONTENTO"

Tra i protagonisti del match anche Simon Kjaer, che tornava in campo dopo il grave infortunio dello scorso 1 dicembre: "Sono molto contento. Sono passati otto mesi, è stato un percorso molto lungo ma anche divertente in alcuni mesi. È molto bello tornare con la squadra, sto bene ma ovviamente mi manca il ritmo partita. Adesso c’è soltanto da crescere, mi serve giocare ma sempre con la testa".

"Oggi abbiamo fatto un’ottima partita contro un avversario forte molto simile ad Atalanta e Verona - ha aggiunto il difensore danese - Secondo me siamo a un buon punto ma comunque lavoriamo ogni giorno per crescere ancora. La difesa? Quelli davanti fanno un grande lavoro col pressing e per noi è un vantaggio, senza quel pressing faremmo fatica a non subire gol. Stiamo lavorando veramente bene come squadra".

IBRA SEGUE I COMPAGNI DALLA SARDEGNA