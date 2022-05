Milan, testa e cuore: domenica può essere già scudetto

L'ANALISI

I rossoneri continuano a viaggiare spediti

"Complimenti ai ragazzi, è stato fatto tutto quello che gli hanno chiesto di fare, anche quelli che sono entrati", questo il riassunto perfetto della vittoria del Milan a Verona. Fotografia del match fornita da Paolo Maldini che al Bentegodi ha vissuto la partita con enorme tensione in tribuna con Massara e Gazidis. Una delle migliori prestazioni della squadra di Pioli della stagione, senza dubbio. Novanta minuti in cui i rossoneri hanno dimostrato perché sono in testa alla classifica a due giornate dalla fine. Buon gioco, testa e tanto cuore, soprattutto il cuore.

La forza del gruppo: Milan dominante la prima mezz'ora, ma che poi ha saputo reagire immediatamente allo svantaggio. Un ottimo segnale, ma su questo c'erano ormai pochi dubbi. Tre punti legittimati nel secondo tempo dove Leao è stato ancora straripante e il Verona è praticamente sparito dal campo, soffocato dal centrocampo milanista. Segno di grande maturità, squadra che ha gestito alla grande la pressione e viaggia veloce verso un sogno.

Sogno che si chiama scudetto e per alzarlo al cielo mancano solo quattro punti, contro Atalanta e Sassuolo. Già domenica a San Siro, alle 18, l'atmosfera sarà da brividi: tutto esaurito per spingere Tonali e compagni. Con una vittoria i rossoneri poi si metterebbero comodi in poltrona a guardare l'Inter a Cagliari, in campo alle 20:45. In caso di pareggio o sconfitta dei nerazzurri il Milan sarebbe già matematicamente campione con una giornata d'anticipo. Altrimenti il discorso sarebbe rimandato all'ultima giornata dove la squadra di Pioli andrà in casa del Sassuolo e quella di Inzaghi ospiterà la Sampdoria. Contemporaneità dei match che è prevista dalla Lega solo nell'ultimo turno di campionato. Concetto ribadito dal presidente De Siervo qualche giorno fa: "Siamo persone ragionevoli e capiamo le discussioni, ma facciamo parte di un modello economico con delle regole, per mettere più pubblici possibili in condizione di vedere le partite. È stato deciso anni fa che l'ultima giornata si giochi in contemporanea, se necessario. Ed è uguale a quello che avviene all'estero, il modello economico è uguale per tutti".